Instagram тестирует функцию фотогалерей

Instagram тестирует функцию, с помощью которой можно будет загружать несколько фотографий в одно сообщение

Пользователи смогут загружать одновременно до 10 фотографий в альбом, который затем будет размещаться на их странице, сообщает «РБК-Украина».

На время тестирования функция доступна для рекламодателей, однако планируется ее расширить на других пользователей.

На данный функция реализована для операционной системы Android.

Напомним, ранее Instagram запустил рекламу в разделе Stories.

Фото: «РБК-Украина».