Instagram тестирует функцию фотогалерей

Instagram тестирует функцию, с помощью которой можно будет загружать несколько фотографий в одно сообщение
Пользователи смогут загружать одновременно до 10 фотографий в альбом, который затем будет размещаться на их странице, сообщает «РБК-Украина».
На время тестирования функция доступна для рекламодателей, однако планируется ее расширить на других пользователей.
На данный функция реализована для операционной системы Android.
Напомним, ранее Instagram запустил рекламу в разделе Stories.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Instagram, сообщения, фотографии
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