В США семейная пара пожаловалась на загоревшийся iPhone 6 Plus

Жительница штата Флорида заявила о том, что ее iPhone 6 Plus загорелся во время зарядки ночью на тумбочке
Смартфон загорелся в спальне семейной пары, пока они спали, передает «ZN.UA».
Загорелся iPhone 6 Plus, который был куплен 2,5 года назад.
В последнее время смартфон очень быстро терял заряд батареи.
«Мое лицо было так близко к смартфону, когда он внезапно загорелся, что это разбудило меня. К счастью, я чутко сплю. Буквально, со стороны телефона шло пламя», - рассказала пострадавшая.
Представители Apple заявили о том, что им известно об инциденте и они пообещали пострадавшей компенсацию.
Еще один пользователь iPhone 6 Plus заявил о том, что его смартфон не зарядился, хотя простоял на зарядке всю ночь, а утром он обнаружил, что аккумулятор вздулся, хотя это и не привело к возгоранию.
Фото: Apple-iPhone.ru
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