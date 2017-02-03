В США семейная пара пожаловалась на загоревшийся iPhone 6 Plus

Жительница штата Флорида заявила о том, что ее iPhone 6 Plus загорелся во время зарядки ночью на тумбочке

Смартфон загорелся в спальне семейной пары, пока они спали, передает «ZN.UA».

Загорелся iPhone 6 Plus, который был куплен 2,5 года назад.

В последнее время смартфон очень быстро терял заряд батареи.

«Мое лицо было так близко к смартфону, когда он внезапно загорелся, что это разбудило меня. К счастью, я чутко сплю. Буквально, со стороны телефона шло пламя», - рассказала пострадавшая.

Представители Apple заявили о том, что им известно об инциденте и они пообещали пострадавшей компенсацию.

Еще один пользователь iPhone 6 Plus заявил о том, что его смартфон не зарядился, хотя простоял на зарядке всю ночь, а утром он обнаружил, что аккумулятор вздулся, хотя это и не привело к возгоранию.

Фото: Apple-iPhone.ru