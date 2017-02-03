Apple разрабатывает собственный чип

По данным информированных источников, Apple в настоящее время занимается разработкой нового чипа для будущих ноутбуков Mac

Разработка стартовала в прошлом году и что он похож на чип T1, используемый в последнем поколении MacBook Pro для обеспечения функционирования сенсорной панели Touch Bar в верхней части клавиатуры, сообщает «3Dnews».

Обновлённая версия чипа, получившая кодовое имя T310, будет обеспечивать некоторые из функциональных возможностей ноутбука в режиме пониженного энергопотребления.

Apple планирует реализовать с его помощью функцию Power Nap, благодаря которой Mac может выполнять полезные действия даже в режиме сна. Информаторы также сообщили, что новый чип построен с использованием технологий ARM Holdings.

Разработка собственных чипов является следующим шагом в реализации долговременных планов Apple по получению в будущем независимости от сторонних производителей CPU и других микросхем.

Фото: «3Dnews».