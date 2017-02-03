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Hi-tech

ЕК заподозрила Valve в нарушении антимонопольного законодательства

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Претензия чиновников Европейского союза касается ключей активации к играм

Европейская комиссия объявила о начале расследования в отношении Valve

Власти интересуются двусторонними соглашениями между компанией Гейба Ньюэлла и пятью крупными издателями игр: Bandai Namco Entertainment, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media и ZeniMax Media, сообщает «3Dnews».

Претензия чиновников Европейского союза касается ключей активации к играм. При покупке той или иной игры в самом сервисе от Valve она практически всегда не будет заблокирована регионально, в то время как у ключей обычно есть соответствующая жёсткая привязка. Данная информация даже содержится на сайте поддержки Steam.

Власти считают, что установление региональных цен для отдельных стран может нарушать антимонопольные правила Европейского союза. Это сокращает трансграничную конкуренцию, поскольку не позволяет геймерам приобретать более дешёвые игры из соседних стран, а потому суд может признать такие действия незаконными.

Компании вроде G2A или Kinguin строят часть своего бизнеса именно на перепродаже ключей к Steam-версиям игр по сниженным ценам, и еврокомиссары подозревают Valve в покровительстве над этим процессом.

Если подозрения в отношении Valve и вышеупомянутых пяти издательств подтвердятся, то могут быть приняты меры, принуждающие к снятию региональной блокировки. Благодаря этому во всех европейских странах игры станут доступны одинаково. С исчезновением границ издатели просто уравняют цены - и сделают это, скорее всего, по высшей отметке.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Valve, Еврокомисия, закон

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