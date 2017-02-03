Facebook переключился на подлинный контент в ленте

Facebook внесла изменения в алгоритм ранжирования контента, благодаря чему в новостной ленте социальной сети теперь гораздо больший приоритет отдаётся подлинным новостям

Обновлённый алгоритм ищет и продвигает содержимое, «которое люди считают реальным, а не вводящее в заблуждение и раздутое или являющееся спамом», сообщает «3Dnews».

Он поднимает в ленте новости, набирающие популярность в реальном времени, что, по словам компании, помогает Facebook конкурировать с Twitter.

Чтобы разработать обновление, Facebook начала категоризировать страницы, на которых часто публикуется контент вроде фальшивых новостей и ссылок-приманок или посты которых часто скрывают другие пользователи. Затем с помощью этих публикаций компания создала алгоритм, ищущий похожий контент в новостной ленте. Таким образом, посты, не имеющие признаков недостоверного контента, станут в ленте ещё более заметны.

Facebook намерена сделать так, чтобы наиболее популярные публикации распространялись по социальной сети с особой скоростью - вне зависимости от того, как эта популярность проявляется. Facebook будет находить такой контент и на период его пиковой популярности располагать его в ленте максимально высоко.

Компания не обещает каких-то значительных изменений в отображении контента, однако некоторые страницы могут заметить небольшой рост или падение трафика, в зависимости от того, какие новости они публикуют - достоверные или не очень.

Это ещё один шаг Facebook на пути к избавлению сервиса от фейковых новостей. В прошлом месяце компания анонсировала сразу несколько улучшений в этом плане, включая партнёрство со сторонними организациями, занимающимися проверкой фактов и помечающими недостоверные новости соответствующими ярлыками.

Фото: «3Dnews».