Windows 10 продолжает погоню за Windows 7

Net Applications обнародовала январскую статистику по мировому рынку операционных систем (ОС) для персональных компьютеров
Самой распространённой ПК-платформой в глобальном масштабе остаётся Windows 7, но её доля сокращается, сообщает «3Dnews».
Сейчас эта ОС занимает 47,2 % рынка против 52,5 % годом ранее.
Windows 10 укрепляет позиции. В январе доля этой операционной системы, согласно статистике Net Applications, впервые превысила 25 %, достигнув 25,3 %. Для сравнения: годом ранее эта платформа удерживала только около 11,9 % мирового рынка.
Замыкает тройку самых распространённых ОС для персональных компьютеров Windows ХР с результатом около 9,2 % против 11,4 % в январе прошлого года.
В целом различные версии программных платформ Microsoft занимают 91,4 % мирового рынка ОС для персональных компьютеров. Ещё приблизительно 6,3 % приходится на macOS, около 2,3 % - на всевозможные варианты Linux.
Напомним, что в Соединённых Штатах операционная система Windows 10 уже стала самой популярной ПК-платформой, обойдя Windows 7.
Фото: «3Dnews».
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Теги: Windows 10, Windows 7, операционная система
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