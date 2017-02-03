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Hi-tech

Краудфандинговая площадка купила стриминговую платформу

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С помощью платформы исполнители могут планировать стримы

Краудфандинговая площадка Kickstarter объявила о покупке ванкуверского стримингового сервиса Huzza

Стартап, основанный в 2015 году, помогает группам и музыкантам взаимодействовать со своими поклонниками через прямые видеотрансляции, сообщает «3Dnews».

С помощью платформы исполнители могут планировать стримы - либо публичные, либо для определённого круга фанатов. Музыканты могут переписываться с пользователями и отвечать на их вопросы. Сумма сделки не разглашается.

Сервис Kickstarter Live, запущенный в конце прошлого года и позволяющий авторам проектов демонстрировать свои продукты в прямом эфире, был запущен именно в сотрудничестве с Huzza. Судя по всему, партнёрство стало очень успешным, поскольку Kickstarter решила купить стартап всего через три месяца после запуска вышеупомянутого продукта.

«Когда мы впервые испытали продукт, который они создали, он сразу же задел нас за живое, - рассказала старший вице-президент по операциям Kickstarter Бриджет Бест. - Он был близким, вдохновлял на личное взаимодействие, и стало ясно, как он может усилить лучшие стороны Kickstarter и оживить наше сообщество новыми способами».

Поскольку Huzza базируется в Канаде, Kickstarter открывает свой первый офис за пределами США - в Ванкувере. Основатели стартапа Джастин Уомерсли и Ник Смит продолжат работать над Kickstarter Live и собирать команду для улучшения продукта.

Прошёл почти год после первого приобретения Kickstarter, когда компания купила почти что закрывшееся сообщество музыкальных фанатов Drip.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Huzza, Kickstarter, сервис

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