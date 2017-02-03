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Hi-tech

В Индии будут собирать iPhone

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В прошлом году Apple поставила в Индию 2,5 млн. iPhone

Apple договорилась с властями Индии и намерена запустить в стране сборку iPhone

Сборка iPhone разместится в Бангалоре и ее запуск ожидается к концу апреля, сообщает «РБК-Украина».

Сборщиком выбрана тайванская компания Wistron Corp. Apple ранее выдвинула ряд требований в переговорах с правительством Индии, в которых среди прочего было требование об освобождение от уплаты налогов на импорт комплектующих и оборудования сроком на 15 лет.

Все собранные смартфоны будут ориентированы на внутренний рынок. Американская компания делает ставку на Индию как на один из наиболее развивающихся рынков после того как другие рынки, в первую очередь Китай, продемонстрировали замедление роста продаж.

В прошлом году Apple поставила в Индию 2,5 млн. iPhone, при этом компания занимает долю на рынке всего в 2%.

Индийский рынок эксперты оценивают как один из крупнейшим и быстрорастущих. К 2020 году ожидается, что в стране будет продано 750 млн. смартфонов.

Напомним, Apple обогнала Samsung на мировом рынке смартфонов в 4 квартале прошлого года.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: Apple, Индия, iPhone

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