Снизились мировые поставки планшетов

Объем поставок планшетов в мире по итогам 4 квартала прошедшего года составил 52,9 млн. планшетов, что на 20,1% ниже, чем в аналогичном квартале 2015 года

Лидером рынка является компания Apple, занимающая долю в 24,7%, сообщает «РБК-Украина».

Отгрузки планшетов компании в 4 квартале составили 13,1 млн. единиц, большая часть поставок пришлась на модели IPad 2 Air и Mini.

Второе место на рынке занимает компания Samsung, ее доля составляет 15,1%, а поставки сократились на 11,4% до 8 млн. устройств.

Третье и четвертое место заняли Amazon и Lenovo с долями рынка 6,9% и 6,3% соответственно.

В целом за 2016 год поставки планшетов в мире сократились на 15,6% до 174,8 млн. единиц.

Напомним, в третьем квартале мировые продажи планшетов сократились на 15%.

Фото: «РБК-Украина».