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Hi-tech

Tesla провалила жесткий краш-тест (ВИДЕО)

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Tesla Model S получила самый низкий балл из возможных

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал результаты очередной серии испытаний, в которых принял участие электромобиль Tesla Model S

Tesla Model S не сумела заработать максимальную оценку за безопасность Top Safety Pick+ и получила самый низкий балл из возможных за эффективность фар головного света, сообщает «Сегодня».

Электромобиль не заработал ни одного балла за работу систем превентивной безопасности, потому что в базовой комплектации, которая участвует в испытаниях, они отключены программно.

Возникли вопросы и касательно конструкции кузова электрокара в модификации P100D с максимально возможной емкостью батареи. В краш-тесте с опрокидыванием оказалось, что крыша не в состоянии обеспечить должный уровень защиты для пассажиров из-за повышенной нагрузки вследствие увеличенной массы аккумуляторов. Лифтбек успешно прошел фронтальный краш-тест с 40% перекрытием, боковой и задний удары.

А вот испытание с ударом о жесткий барьер с 25% перекрытием Tesla Model S провалила: ремень безопасности не удержал тело манекена, его голова соскользнула с подушки и ударилась о рулевое колесо. Не помогла и надувная занавеска - она оказалась слишком короткой, чтобы сработать должным образом. есть и вероятность получения травмы правой ноги. В итоге электромобиль получил лишь удовлетворительный балл.

Удар с 25% перекрытием опасен тем, что он может пройти мимо лонжерона в переднее левое колесо, которое деформирует моторный щит и стойку двери. Возникает сильный разворачивающий момент, который вращает кузов вокруг барьера. Из-за этого голова водителя соскальзывает с подушки безопасности в сторону оконного стекла, для чего и необходима надувная занавеска.

Видео: IIHS

Фото: «3Dnews».

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Теги: IIHS, Tesla, краш-тест

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