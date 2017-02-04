На Facebook появился новый поисковик картинок

Facebook создал текстовый поиск по картинкам, который реализован с помощью технологий глубокого машинного обучения

Пользователи теперь смогут находить нужные изображения среди больших массивов картинок. Подобными возможностями, например, обладают некоторые интернет-поисковики, в том числе Google и Яндекс, также интеллектуальный поиск картинкам есть у сервиса Pinterest.

Технология поиска картинок «по смыслу» в Facebook получила название Lumos. Раньше функция поиска изображений по текстовому описанию была экспериментальной и позиционировалась как вспомогательный инструмент для слепых и слабовидящих, однако теперь Lumos стал доступен и другим пользователям соцсети.

Сейчас сервис работает только на английском языке и доступен пользователям в США.

Поиск по картинкам работает как в мобильном приложении, так и в браузерной версии соцсети, причем Lumos следит за тем, чтобы в выдаче не было почти одинаковых фотографий.

В будущем разработчики планируют добавить аналогичную функцию поиска по видеозаписям.