Мировой рынок телевизоров вырос в 2016 году

Объем рынка жидкокристаллических телевизоров в мире вырос на 1,6% до 219,2 млн. единиц в 2016 году

Позитивную динамику обеспечил высокий спрос в Северной Америке и растущая популярность крупноразмерных ТВ-моделей в Китае, сообщает «РБК-Украина».

Лидерами рынка остаются южнокорейские производители Samsung и LG Electronics, которые в прошедшем году поставили 47,9 и 28,2 млн. телевизоров соответственно. При этом объем поставок Samsung за год не изменился, в то время как у конкурента показатель упал на 4,1%. Третье и четвертое места на рынке – за китайскими производителями.

Поставки Hisense и TCL увеличились на 3,9% и 0,8% и составили 13,3 и 13,2 млн. устройств соответственно. Замкнула пятерку японская компания Sony, которая поставила на рынок в прошлом году 11,7 млн. телевизоров (-3,7%). В 2017 году эксперты ожидают незначительное оживление рынка. По их мнению, объем поставок по итогам года составит 225 млн. единиц (рост 2,6%).

Напомним, в Китае хотят наладить собственный выпуск органических ТВ-панелей.

Фото: «РБК-Украина».