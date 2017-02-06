Владелец Snapchat впервые обнародовал финпоказатели

Компания Snap, владеющая сервисом Snapchat, обнародовала свои финансовые показатели в преддверии первичного публичного размещения акций (IPO)

Компания публично подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам, таким образом стали известны основные показатели развития Snap, сообщает «РБК-Украина».

За 2016 год убыток компании составил 514 млн. долларов, а доход – 404 млн. долларов. Количество активных пользователей Snapchat составляет 158 млн., за год оно увеличилось на 48%. Сама компания считает себя следующим Facebook. Сравнили показатели Snap с показателями Facebook и Twitter, которые те имели перед проведением IPO и пришло к выводу, что Facebook имела гораздо лучшие показатели в аналогичной ситуации.

Ситуация Snap больше напоминает ситуацию с Twitter перед ее публичным размещением акций. IPO американской компании состоится уже в марте, размещение акций на сумму 25 млрд. долларов планируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Напомним, владелец сервиса Snapchat открывает международную штаб-квартиру в Лондоне.

Фото: «РБК-Украина».