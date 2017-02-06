Убытки GoPro достигли почти полумиллиарда

Производитель экшен-камер GoPro завершил год с крупным убытком, который получен из-за расходов на реструктуризацию и слабых продаж устройств

В 2016 году чистые убытки GoPro составили $419 млн. против $36,1 млн. прибыли в 2015-м, сообщает «3Dnews».



Выручка сократилась на 26,8 %, до $1,19 млрд.

В октябре-декабре 2016 года убытки американской компании выросли до $115,7 млн. с $41,3 млн. годом ранее. Сюда вошли $37 млн. расходов на реструктуризацию и налоговые убытки в $102 млн. Без учёта этих затрат GoPro получила скорректированную прибыль в 29 центов на акцию, что больше 22 центов, ожидаемых аналитиками.

В четвёртой четверти 2016 года выручка компании составила $540,6 млн., что на 23,8 % больше показателя годичной давности. Продажи GoPro увеличились впервые за пять кварталов. На Уолл-стрит ожидали выручку на уровне $574,5 млн.

Большую часть прошлого квартала - с середины октября по конец ноября - флагманская камера Hero5 не продавалась в Amazon из-за ценовых разногласий ретейлера с GoPro.

В ноябре 2016 года GoPro сообщала о сокращении штата на 15 %. Целью той реструктуризации было снижение операционных расходов на $650 млн.

После обнародования финансовых итогов акции GoPro упали в цене почти на 13 %.

Фото: wsj.com