Американский суд обязал Google предоставить доступ к письмам с серверов

Суд Филадельфии принял решение о том, что компания Google обязана при условии наличия ордера передавать властям письма пользователей, которые хранятся на серверах за пределами США

Согласно решению судьи Томаса Рутер, передача ФБР почтовых сообщений с зарубежных серверов Google в рамках расследований дел о мошенничестве внутри США не нарушает ничьих прав, сообщает «РБК-Украина».

«Хотя получение Google информации из своих многочисленных центров обработки данных за рубежом потенциально может рассматриваться как вторжение в частную жизнь, фактическое нарушение неприкосновенности частной жизни происходит только в случае раскрытия этой информации в Соединенных Штатах», - говорится в постановлении судьи.

Юристы Google заявили, что не согласны с решением суда, поскольку оно принято без учета прецедента, и будут его оспаривать.

Ранее в аналогичном споре между властями США и компанией Microsoft суд стал на сторону последней. Летом 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что власти не могут заставлять Microsoft к передачи клиентских данных, хранящихся на серверах в Ирландии в рамках расследования дела о наркотиках.

Фото: «РБК-Украина».