Facebook запустил проект по борьбе с фейками

Facebook вместе с французскими СМИ запустили проект по борьбе с распространением ложных новостей накануне президентских выборов

В сообщество фактчекеров вошли Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, LʼExpress, Libération и 20 Minutes, сообщает «УНИАН».

Пользователи французской версии Фейсбука смогут помечать новости в своей ленте как сомнительные, такие публикации отправят на проверку на специальный портал.

Если не менее двух изданий подтвердят, что новость не соответствуют действительности, то для всех пользователей публикация будет сопровождаться флажком «Оспорено независимыми фактчекерами».

Подобную проверку запустил Google, который создал платформу CrossCheck. Партнерами поисковика стали ведущие французские СМИ. В декабре 2016 года Facebook запустила аналогичную процедуру в США, партнерами стали ABC News, Associated Press, FactCheck.org, Politifact и Snopes.

Месяц спустя проект стартовал в Германии при содействии Correctiv.

Подобные сообщества планируют создать и в других странах.

Фото: «РБК-Украина».