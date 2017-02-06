Sharp впервые показала прибыль

Sharp в минувшем квартале получила чистую прибыль в размере 4,2 млрд. иен (37 млн. долларов) впервые за два года

Операционная прибыль компании составила 18,8 млрд. иен (165,6 млн. долларов), тогда как годом ранее имел место операционный убыток в размере 3,8 млрд. иен, сообщает «РБК-Украина».

Выручка компании за отчетный период сократилась на 14% и составила 571,5 млрд. иен (5 млрд. долларов).

Улучшение показателей связано с реструктуризацией, которая началась в компании летом прошлого года, когда ее купила тайваньская Foxconn.

Оптимизация затрат принесла компании 62,2 млрд. иен (551,8 млн. долларов) дополнительной прибыли в октябре-декабре 2016 года. После обнародования отчета акции компании выросли на 4,5%.

Напомним, Sharp может открыть завод по производству телевизионных ЖК-дисплеев в США.

Фото: «РБК-Украина».