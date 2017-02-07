IT-расходы в странах Европы превысят $60 миллиардов

По итогам текущего года IT-расходы в странах Центральной и Восточной Европы могут составить 62,58 млрд. долларов

Основная доля спрогнозированных на текущий год расходов - 8,67 млрд. долларов - традиционно придется на телекоммуникационный бизнес, сообщает «РБК-Украина».

Далее разместятся финансовые компании (7,12 млрд. долларов), производство (6,78 млрд. долларов) и государственный сектор (5,55 млрд. долларов). Свыше 60% общих ИТ-расходов в странах ЦВЕ по итогам 2017 года придется на крупные компании, со штатом свыше 500 работников. Вклад средних компаний (100-499 сотрудников) составит около 20%, а малых - менее 14%.

Как считают аналитики, росту расходов будет способствовать оживление государственного и финансового секторов. Будут расти расходы, связанные с внедрением электронного правительства, проектов «умных» городов, в банковской сфере будут расти инвестиции в проекты, связанные с адаптацией собственных бизнес-моделей под электронное взаимодействие с клиентами.

По прогнозу IDC, в 2020 году IT-расходы в регионе вырастут до 70,58 млрд. долларов.

Напомним, мировые расходы на IT достигнут 3,5 трлн. долларов в 2017 году.

Фото: «РБК-Украина».