Bosch инвестирует миллионы в искусственный интел

Немецкая группа компаний Bosch планирует инвестировать порядка 300 млн. евро в новый центр по разработке искусственного интеллекта
Предполагается, что в центре будет нарабатываться экспертиза в области «интернета вещей», сообщает «РБК-Украина».
На начальном этапе планируется, что над разработкой будет трудиться около 100 специалистов в Индии, США и Германии, в течение трех лет штат будет увеличен в несколько раз.
В компании прогнозриуют, что уже через пять лет продукты с искусственным интеллектом составят 10% от общего объема продаж Bosch. В 2016 году компания увеличила расходы на исследования и разработки примерно до 6,6 млрд. евро.
Оборот группы компаний Bosch в прошедшем году увеличился на 3,5% до 73,1 млрд. евро, а прибыль от основной деятельности до налогообложения составила 4,3 млрд. евро.
Напомним, SAP и Bosch будут сотрудничать в сфере интернета вещей.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Bosch, инвестиции, искусственный интеллект
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