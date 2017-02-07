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Hi-tech

Боты сгенерировали половину интернет-трафика в 2016 году

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На людей в 2016 году пришлось 48,2% трафика, на ботов - 51,8%

В 2016 году 52% интернет-трафика сгенерировали боты, а реальные пользователи - 48%

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Imperva Incapsula, сообщает «ВВС».

Компания проанализировала свыше 16,7 миллиардов визитов на 100 тысяч случайно выбранных доменов из собственной клиентской базы за август - ноябрь 2016 года.

На людей в 2016 году пришлось 48,2% трафика, на ботов - 51,8%.

В компании отметили, что боты между собой отличаются, их разделили на «хороших», на которых приходится 22,9% и «плохих» с 28,9% интернет-трафика.

«Плохие» боты рассылают спам и могут совершить DDos-атаки на сайты, а «хорошие» анализируют сайты, собирают и обрабатывают информацию.

Самым активным из них среди всех ботов, был робот из приложения Facebook. На его долю приходилось 4,4% трафика в сети Incapsula.

В 2015 году человеческий трафик впервые за четыре года превысил уровень автоматизированного - 53% против 47%.

Фото: vk.com/vkfsto

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Теги: боты, интернет, трафик

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