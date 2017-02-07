Боты сгенерировали половину интернет-трафика в 2016 году

В 2016 году 52% интернет-трафика сгенерировали боты, а реальные пользователи - 48%
Об этом свидетельствуют данные исследования компании Imperva Incapsula, сообщает «ВВС».
Компания проанализировала свыше 16,7 миллиардов визитов на 100 тысяч случайно выбранных доменов из собственной клиентской базы за август - ноябрь 2016 года.
На людей в 2016 году пришлось 48,2% трафика, на ботов - 51,8%.
В компании отметили, что боты между собой отличаются, их разделили на «хороших», на которых приходится 22,9% и «плохих» с 28,9% интернет-трафика.
«Плохие» боты рассылают спам и могут совершить DDos-атаки на сайты, а «хорошие» анализируют сайты, собирают и обрабатывают информацию.
Самым активным из них среди всех ботов, был робот из приложения Facebook. На его долю приходилось 4,4% трафика в сети Incapsula.
В 2015 году человеческий трафик впервые за четыре года превысил уровень автоматизированного - 53% против 47%.
Фото: vk.com/vkfsto
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