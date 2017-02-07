В Apple придумали способ продлить время работы смарт-часов

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало патентную заявку Apple на «Зарядный прибор для носимого электронного устройства» (Charging apparatus for wearable electronic device)

В документе речь идёт о новом решении, призванном продлить время автономной работы смарт-часов, сообщает «3Dnews».

Нынешние устройства Apple Watch способны функционировать без подзарядки до 18 часов. Это создаёт определённые неудобства, поскольку подзаряжать гаджет приходится как минимум раз в сутки.

В патентной заявке Apple описывается вспомогательное носимое зарядное устройство. Дополнительная небольшая батарея, к примеру, может крепиться к ремешку часов или интегрироваться в него для подачи энергии на основной аккумулятор посредством индукционного метода. Для этого к основанию смарт-хронометра должен быть подведён кабель с магнитным креплением. Насколько удобным будет подобное решение на практике, пока сказать сложно.

На изображениях, сопровождающих заявку Apple, показаны смарт-часы с круглым циферблатом, хотя нынешние устройства Watch имеют прямоугольную форму. Поэтому не исключено, что «яблочная» империя в перспективе выпустит «умные» часы в новом форм-факторе.

Фото: «3Dnews».