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Hi-tech

Хакер похитили инструменты для взлома iPhone террориста

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Утёкшие в сеть инструменты «показывают, что эти опасения были оправданы»

Прошёл почти год с тех пор, как Федеральный суд США предписал Apple оказать ФБР помощь в получении доступа к данным iPhone 5c, владельцем которого являлся Сайед Фарук, один из стрелков Сан-Бернардино

Как выяснилось спустя несколько месяцев после постановления, ФБР в конечном итоге воспользовалось помощью израильского разработчика мобильного программного обеспечения Cellebrite для взлома смартфона, сообщает «3Dnews».

Теперь анонимному хакеру удалось похитить и опубликовать в Сети кеш наиболее конфиденциальных данных Cellebrite, включая инструменты для взлома старых версий iPhone, а также устройств BlackBerry и смартфонов на базе Android. О технологиях, используемых израильской компанией для взлома новых моделей iPhone, по-прежнему ничего не известно, однако также не ясно, какие именно смартфоны от Apple считаются старыми. Вероятно, к этой категории относится iPhone 5c, вышедший в 2013 году.

Получив вышеупомянутое постановление суда, Apple больше всего боялась того, что разработка инструмента для обхода системы безопасности iOS может создать «опасный прецедент» для всего будущего шифрования и безопасности. Технология могла также оказаться в публичном доступе и навредить сотням миллионов клиентов компании. По словам генерального директора Apple Тима Кука, программное обеспечение, которое ФБР хотело использовать для взлома телефона Фарука, являлось «эквивалентом рака».

Утёкшие в сеть инструменты «показывают, что эти опасения были оправданы». Как заявил хакер, выложивший похищенное ПО в Pastebin, целью взлома было подчеркнуть неизбежность того, что в конечном итоге в свободном доступе оказываются все инструменты для обхода шифрования.

«Дебаты касательно бекдоров никуда не денутся, более того, они почти наверняка станут интенсивнее по мере того, как мы движемся к более авторитарному обществу, - заявил хакер сайту Motherboard в онлайн-переписке. - Важно продемонстрировать, что когда вы создаёте такие инструменты, о них становится известно всем. История явно это показывает».

В прошлом месяце тот же хакер похитил 900 Гбайт данных Cellebrite, но тогда представитель компании заявил, что риску подверглась только основная контактная информация клиентов. Углубленное изучение кеша этих данных показало, что они включали в себя и более подробную «информацию клиентов, базы данных и широкий набор технических данных о продуктах Cellebrite».

Фото: «3Dnews».

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Теги: iPhone, взлом, хакер

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