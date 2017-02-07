Anonymous взломали часть сайтов в «тёмном интернете»

Посетители более чем десяти тысяч сайтов, доступных через анонимный браузер Tor, столкнулись с сообщением: «Привет, Freedom Hosting II, вы были взломаны»

Хакеры, которые относят себя к группировке Anonymous, взломали серверы Freedom Hosting II - популярного хостинга сайтов, зайти на которые можно только через Tor, сообщает «3Dnews».

Спустя несколько часов после того, как стало известно о взломе, все затронутые сайты по-прежнему были недоступны.

В своём сообщении хакеры предложили хостингу выкупить похищенные данные всего за 0,1 биткоин, то есть примерно за $100. Не совсем ясно, насколько серьёзным было это предложение. Также взломщики заявили, что на взломанных серверах более чем половина контента представляла собой детскую порнографию. Подтвердить эту информацию не удалось, но она вполне соответствует тому, что было известно ранее о компаниях, предоставляющих хостинг в «тёмном интернете». Freedom Hosting был закрыт правоохранительными органами в 2013 году именно по причине обнаружения на его серверах подобного контента.

По словам исследователя «тёмного интернета» Сары Джейми Льюис, Freedom Hosting II по масштабам уступает своему прародителю.

Ранее сообщалось, что поддерживаемые хостингом сайты составляют примерно 20 % ото всех ресурсов, доступных через Tor, включая ряд сервисов для депонирования биткоинов, хакерских форумов и сайтов, предлагающих разбогатеть на схеме Понци.

«Это серьёзный удар, если учесть, что многие из них были личными или политическими блогами, - рассказала Льюис. - В краткосрочной перспективе «тёмный интернет» лишился большой доли своего разнообразия».

Фото: «3Dnews».