В iPhone 6s обнаружен дефект с батареи

Apple отзывает 88 700 смартфонов iPhone 6s, в которых обнаружен дефект с батареей
Речь идет о смартфонах, проданных в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает «РБК-Украина».
Компания направила письмо в Министерство экономики, информируя власти страны об отзыве iPhone 6s, произведенных в Китае в период с сентября по октябрь 2015 года, из-за дефекта аккумулятора.
Ранее было выявлено, что смартфоны именно этой модели произвольно отключались. В Apple обнаружили, что эта партия iPhone 6s, содержит батарейный компонент, который на этапе производства дольше допустимого находился на открытом воздухе, в результате чего аккумуляторы портятся быстрее, чем обычные экземпляры и вызывают самопроизвольное выключение смартфонов.
В компании подчеркивают, что проблема не несет в себе угрозы безопасности использования устройства.
Напомним, Apple обогнала Samsung на мировом рынке смартфонов в 4 квартале прошлого года.
Фото: «РБК-Украина».
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