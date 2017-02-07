В iPhone 6s обнаружен дефект с батареи

Apple отзывает 88 700 смартфонов iPhone 6s, в которых обнаружен дефект с батареей

Речь идет о смартфонах, проданных в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает «РБК-Украина».

Компания направила письмо в Министерство экономики, информируя власти страны об отзыве iPhone 6s, произведенных в Китае в период с сентября по октябрь 2015 года, из-за дефекта аккумулятора.

Ранее было выявлено, что смартфоны именно этой модели произвольно отключались. В Apple обнаружили, что эта партия iPhone 6s, содержит батарейный компонент, который на этапе производства дольше допустимого находился на открытом воздухе, в результате чего аккумуляторы портятся быстрее, чем обычные экземпляры и вызывают самопроизвольное выключение смартфонов.

В компании подчеркивают, что проблема не несет в себе угрозы безопасности использования устройства.

Напомним, Apple обогнала Samsung на мировом рынке смартфонов в 4 квартале прошлого года.

Фото: «РБК-Украина».