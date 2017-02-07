Выросло количество устройств, использующих блокировщики рекламы

За прошлый год количество цифровых устройств, которые используют блокировщики рекламы в мире выросло на 30% и составило порядка 600 млн. устройств
В эту цифру входят смартфоны, планшеты и настольные компьютеры, сообщает «РБК-Украина».
Около 11% пользователей интернета в мире блокируют рекламу при просмотре сайтов.
Это приводит к недополучению дохода издателей в размере десятков миллиардов долларов в год.
Напомним, летом прошлого года Facebook объявил о намерении бороться с блокировщиками рекламы.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: блокирование, интернет, реклама
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