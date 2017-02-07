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Hi-tech

Выросло количество устройств, использующих блокировщики рекламы

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Около 11% пользователей интернета в мире блокируют рекламу

За прошлый год количество цифровых устройств, которые используют блокировщики рекламы в мире выросло на 30% и составило порядка 600 млн. устройств 

В эту цифру входят смартфоны, планшеты и настольные компьютеры, сообщает «РБК-Украина».

Около 11% пользователей интернета в мире блокируют рекламу при просмотре сайтов.

Это приводит к недополучению дохода издателей в размере десятков миллиардов долларов в год.

Напомним, летом прошлого года Facebook объявил о намерении бороться с блокировщиками рекламы.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: блокирование, интернет, реклама

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