Google закроет Hands Free

Google объявила о закрытии экспериментального приложения Hands Free, позволявшего владельцу мобильного устройства оплатить покупку в магазине, просто сказав «Я заплачу с помощью Google»

Продукт прекратит своё существование 8 февраля, сообщает «3Dnews».

Приложение, которое было запущено на iOS и Android в марте прошлого года, предлагало пользователю ввести платёжную информацию и добавить фотографию, после чего тот получал возможность использовать в магазинах свой телефон в качестве метода оплаты.

Идентификация смартфона осуществлялась через Bluetooth, Wi-Fi и геопозиционные сервисы. При оплате кассир для проведения платежа должен был подтвердить личность клиента по фотографии, зарегистрированной в сервисе.

Во время анонса Hands Free компания заявила, что намерена в конечном итоге развить технологию до такого уровня, когда покупки через системы распознавания лиц в магазинах можно будет осуществлять без участия человека - процесс продажи полностью контролировался бы компьютером. Судя по всему, пока эти планы не воплотятся в жизнь.

Google заявила, что планирует «принести лучшее от технологии Hands Free ещё большему количеству людей и магазинов», поэтому в будущем, возможно, компания выпустит похожий продукт. Пока же она рекомендует пользоваться «быстрым и простым» методом Android Pay.

Технология Hands Free должна была значительно упростить процесс осуществления покупок в магазинах. Несмотря на благие намерения Google, система так и не стала популярной - работала она лишь в нескольких ресторанах быстрого питания McDonald’s и Papa John’s, а также в некоторых местных американских торговых точках.

Фото: «3Dnews».