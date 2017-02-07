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Hi-tech

Mozilla закрыла Connected Devices

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Mozilla переживает свои не самые лучшие времена

Mozilla объявила о сворачивании своей инициативы Connected Devices 

Компания, известная в первую очередь как разработчик браузера Firefox, подтвердила ликвидацию подразделения, не раскрыв при этом число сотрудников, которых это закрытие затронуло, сообщает «3Dnews».

В процессе ликвидации проекта было уволено около 50 человек.

Этот ход - очередной знак того, что Mozilla переживает свои не самые лучшие времена. За последние несколько лет доля Firefox на рынке значительно упала, и браузер уступил место крайне популярному Chrome от Google.

Пытаясь поддержать свою актуальность на рынке, Mozilla начала исследовать другие важные сферы. Так была запущена мобильная операционная система Firefox OS, направленная на принесение недорогих устройств в развивающиеся страны. Именно Connected Devices занималась этим продуктом. Миссией подразделения было «повлиять на конструкцию устройств и протоколов, из которых состоит Интернет вещей, чтобы убедиться, что они олицетворяют ценности, перечисленные в манифесте Mozilla». В список этих ценностей входят открытость, доступность, децентрализация, совместимость, безопасность, конфиденциальность и индивидуальные возможности.

Представитель компании рассказал, что организация всё ещё нацелена на развитие рынка Интернета вещей, однако смещает фокус с коммерческих продуктов на перспективные технологии.

«Интернет вещей является развивающейся технологической сферой, но пока она находится на ранней стадии развития, - заявил он. - Мы изменили внутренний подход к возможностям Интернета вещей, отойдя от фокуса на запуске и развитии коммерческих продуктов и сконцентрировавшись на исследованиях и разработке. Мы распустили нашу команду Connected Devices и намерены использовать наши знания в сфере Интернета вещей и перспективных технологий. Это примерно такой же подход, как к проекту Quantum, выросшему из Servo/Rust».

Представитель Mozilla добавил, что компания всё больше внимания уделяет не только вышеупомянутому Интернету вещей, но и таким технологиям, как дополненная и виртуальная реальность.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Connected Devices, Firefox, Mozilla

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