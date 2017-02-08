Часть акционеров Facebook хочет исключить Цукерберга

Часть акционеров соцсети Facebook, объединенные в группу под названием SumOfUs, хотят исключить CEO компании Марка Цукерберга из совета директоров

Акционеры считают, что независимый председатель сможет лучше осуществлять контроль над руководством компании, совершенствовать корпоративное управление и проводить политику, направленную на интересы акционеров, сообщает «РБК-Украина».

Петицию подписало порядка 1,5 тыс. акционеров Facebook.

В самой компании такую ситуацию не прокомментировали, однако, принятие подобного решения выглядит сомнительным, так как сам Цукерберг является одним из крупнейших акционеров и может заблокировать подобную инициативу.

Другие акционеры могут поддержать его в этом, так как компания по итогам прошлого года показала хорошие финансовые результаты и акции ее выросли.

Напомним, Цукерберг стал главным бизнесменом года по версии журнала Fortune.

Фото: «РБК-Украина».