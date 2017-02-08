Часть акционеров Facebook хочет исключить Цукерберга

Часть акционеров соцсети Facebook, объединенные в группу под названием SumOfUs, хотят исключить CEO компании Марка Цукерберга из совета директоров
Акционеры считают, что независимый председатель сможет лучше осуществлять контроль над руководством компании, совершенствовать корпоративное управление и проводить политику, направленную на интересы акционеров, сообщает «РБК-Украина».
Петицию подписало порядка 1,5 тыс. акционеров Facebook.
В самой компании такую ситуацию не прокомментировали, однако, принятие подобного решения выглядит сомнительным, так как сам Цукерберг является одним из крупнейших акционеров и может заблокировать подобную инициативу.
Другие акционеры могут поддержать его в этом, так как компания по итогам прошлого года показала хорошие финансовые результаты и акции ее выросли.
Напомним, Цукерберг стал главным бизнесменом года по версии журнала Fortune.
Фото: «РБК-Украина».
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