Рынку облачных сервисов предрекают рост в 2017 году

По итогам текущего года объем мирового рынка облачных инфраструктурных сервисов вырастет на 46% и превысит 55 млрд. долларов

В 4 квартале прошлого года рынок вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 10,3 млрд. долларов, сообщает «РБК-Украина».

В целом за 2016 год объем рынка составил 38,1 млрд. долларов. Доминирующее положение на рынке сохраняет компания AWS, которая контролирует свыше трети (33,8%) общих доходов.

Ближайшие конкуренты - Microsoft, Google и IBM - совместно контролируют лишь 30,8% рынка.

Тор-5 игроков рынка замыкают Alibaba и Oracle, однако их доли составляют лишь 2,4% и 1,7% соответственно.

Напомним, глобальные расходы на облачную инфраструктуру превысят 44 млрд. долларов в 2017 году.

Фото: «РБК-Украина».