Twitter хочет отключить пользователей, которые разжигают ненависть

Twitter расширяет кампанию против разжигания ненависти и агрессии в соцсети

Twitter будет устанавливать личность пользователей, чьи аккаунты были заблокированы за оскорбительное поведение, передает «Русская служба Би-би-си».

Это делается для того, чтобы они не могли создать новые аккаунты, то есть были навсегда отлучены от Twitter

Twitter сообщила, что работает над созданием системы так называемого «безопасного поиска», которая будет исключать твиты с потенциально чувствительным содержанием. Твиты с потенциально оскорбительным содержанием удаляться не будут, однако система их исключит из результатов поиска по конкретному запросу.

Twitter работает над исключением из поиска потенциально оскорбительных и «низкокачественных» обсуждений, которые мало связаны с заданной темой. Эти обсуждения также не будут удаляться, но станут менее заметны для пользователей.

В мае прошлого года Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft подписали кодекс по борьбе с агрессией, ненавистью и ксенофобией в интернете, предусматривающий удаление экстремистского контента со всех упомянутых ресурсов в течение суток. Согласованный компаниями кодекс предполагает также возможность блокировки аккаунтов, на которых были опубликованы посты с экстремистским содержанием.

Фото: «РБК-Украина».