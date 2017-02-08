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Hi-tech

В американском аэропорту разрешили летать дронам

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Появление в округе аэропорта дронов категорически запрещено

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта, расположенный к югу от центрального делового района Атланты в штате Джорджия (США), считается самым загруженным в мире

Согласно данным Международного совета аэропортов, в 2015 году его пассажиропоток составлял более 100 млн. человек, сообщает «3Dnews».

Появление в округе аэропорта дронов категорически запрещено. Однако в связи с необходимостью составления плана сооружений в связи с предстоящей реконструкцией аэропорта от запрета пришлось отказаться.

Город заключил соглашение с компаниями 3DR, Autodesk и проектной фирмой Atkins с целью проведению работ по составлению плана аэропорта, который позволит наметить, какие здания пойдут под снос и где будут построены новые сооружения.

Наибольшей проблемой было получение разрешения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Демонстрация программно-аппаратного комплекса Site Scan на основе дрона для картографирования местности помогла убедить FAA, что полёты дронов не будут представлять опасности. FAA выдало разрешение на полёты беспилотников при условии, что их операторы будут находиться в постоянном контакте с управлением воздушным движением и согласовывать свои действия с диспетчерами.

Первый полёт дрон Site Scan совершил 10 января 2017 года в воздушном пространстве класса В над международной зоной аэропорта. С тех пор команда 3DR произвела семь рейсов дрона в зоне аэропорта, получив около 700 надирных и перспективных снимков территории общей площадью 40 гектаров.

Фото: «3Dnews».

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Теги: аэропорт, дрон, США

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