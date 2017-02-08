В Viber появились самоуничтожающиеся фото и видео

В Viber, появились так называемые «секретные сообщения», дающие пользователям ещё больший контроль над их контентом

Нововведение позволяет ещё до того, как будет нажата кнопка отправки сообщения, выбирать, какие фотографии и видеоролики останутся в архиве переписки, сообщает «3Dnews».

Ранее в Viber можно было лишь удалять сообщения таким образом, чтобы они исчезали как у отправителя, так и у получателя.

Новая функция даёт возможность устанавливать таймер для контента, которым пользователь хочет поделиться, но появление которого в архиве нежелательно - примерно как в Snapchat. Отправитель может установить таймер просмотра фото на одну, три, семь или десять секунд. По прошествии этого времени получатель всё ещё будет видеть, что ему что-то отправили, но просмотреть это изображение не сможет.

В Viber можно активировать функцию, позволяющую получателю просмотреть ролик лишь один раз, после чего он безвозвратно исчезнет из переписки. Секретные сообщения работают с индивидуальными и групповыми чатами в приложениях для iOS и Android.

Фото: «3Dnews».