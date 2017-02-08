Названы главные источники угроз в интернете

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в рамках Международного форума по кибербезопасности (Cyber Security Forum-2017) назвала основные источники угроз в интернете

Наибольшую проблему представляет хищение персональных данных при помощи фишинга, использования пользователями «серых» мобильных приложений и незащищённых каналов коммуникаций, сообщает «3Dnews».

Открытые источники хранения персональных данных, геолокационные сервисы могут представлять собой серьёзную угрозу для утечек личных сведений. Ситуацию ухудшает и практика принятия условий пользовательского соглашения «по умолчанию» - этим активно пользуются сетевые злоумышленники.

Специалисты полагают, что проблема утечки персональных данных в ближайшие годы будет оставаться одной из основных в Рунете. Решать её планируется в том числе за счёт повышения уровня информированности о правах и обязанностях всех участников процесса обработки персональных сведений.

В 2016-м также отмечен резкий рост количества программ-вымогателей. В течение прошлого года эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали появление 62 новых семейств зловредов, пытающихся получить деньги от пользователей. При этом количество новых модификаций таких вредоносных программ подскочило в 11 раз - с 2900 в период с января по март до 32 тыс. в июле-сентябре.

Фото: «3Dnews».