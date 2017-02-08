Информация о местах и транспорте в Google Maps собрана в одном месте

Google выпустила обновление для своего картографического приложения для Android, благодаря которому доступ ко всем обновляемым в реальном времени данным вроде транспорта и мест питания теперь можно получить из одного специального раздела

Свайп вверх в нижней части экрана теперь вызывает три новые вкладки: «Места», «Вождение» и «Публичный транспорт», сообщает «3Dnews».



В первой вкладке на основе местоположения пользователя и поисковых запросов в Google Maps отображаются рекомендации по местам, где можно поесть или выпить. Также через неё можно получить информацию по продуктовым магазинам, банкоматам, заправкам и аптекам.

При переходе ко второй вкладке отображается примерное время прибытия на работу или домой - если соответствующие адреса зарегистрированы в аккаунте пользователя. После этого можно просмотреть маршрут и отчёты по дорожному движению. Здесь же можно настроить получение информации о трафике в реальном времени. Наконец, третья вкладка мгновенно предоставляет информацию об автобусах и поездах, на которых можно добраться до дома или работы.

Вся эта информация в Google Maps присутствовала и ранее, однако теперь разработчики доступ к этой информации упростили.

Несколько недель назад в сервисе появилась возможность просматривать информацию о загруженности парковок в местах назначения, однако пока ей могут пользоваться только жители США.

Последнее обновление станет доступно всем пользователям Android в течение нескольких дней. Появится ли нововведение в Google Maps для iOS, не сообщается.

Фото6 «3Dnews».