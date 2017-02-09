LG инвестирует $300 миллионов в строительство новой штаб-квартиры

LG намерен вложить 300 млн. долларов (343.6 млрд. корейских вон) в строительство своей новой штаб-квартиры в США
Штаб-квартира, строительство которой уже начато в штате Нью-Джерси, откроется в конце 2019 года, сообщает «РБК-Украина».
В компании ожидают, что проект будет генерировать десятки миллионов долларов в год для региональной экономики. После завершения строительства в штаб-квартиру будут интегрированы разрозненные офисы, расположенные на территории Штатов.
Такое решение компании объясняется желанием усилить свои позиции на важном для себя рынке США, особенно с учетом политики нового американского президента Дональда Трампа, который призывал международные компании инвестировать в создание производственных мощностей в стране.
Американский рынок приносит LG до 30% от общего объема зарубежных продаж. Корейский производитель имеет долю свыше 15% на рынке смартфонов США.
Фото: «РБК-Украина».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: LG, США, штаб-квартира
Последние новости
|
09:19
|
09:10
|
08:50
|
08:40
Больше половины Android-устройств подвержены вирусу-вымогателю
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0