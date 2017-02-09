LG инвестирует $300 миллионов в строительство новой штаб-квартиры

LG намерен вложить 300 млн. долларов (343.6 млрд. корейских вон) в строительство своей новой штаб-квартиры в США

Штаб-квартира, строительство которой уже начато в штате Нью-Джерси, откроется в конце 2019 года, сообщает «РБК-Украина».

В компании ожидают, что проект будет генерировать десятки миллионов долларов в год для региональной экономики. После завершения строительства в штаб-квартиру будут интегрированы разрозненные офисы, расположенные на территории Штатов.

Такое решение компании объясняется желанием усилить свои позиции на важном для себя рынке США, особенно с учетом политики нового американского президента Дональда Трампа, который призывал международные компании инвестировать в создание производственных мощностей в стране.

Американский рынок приносит LG до 30% от общего объема зарубежных продаж. Корейский производитель имеет долю свыше 15% на рынке смартфонов США.

Фото: «РБК-Украина».