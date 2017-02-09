Больше половины Android-устройств подвержены вирусу-вымогателю

Около 70% всех устройств под управлением подвержены проникновению мутировавшего вируса Android.Lockdroid.E, который вымогает деньги у пользователей

Вирус попадает на смартфон или планшет через сторонние магазины приложений и, получая полный контроль над устройством, становится его полноправным владельцем, сообщает «РБК-Украина».

Вирус, внедрившись в систему, имитирует один из системных файлов, что существенно затрудняет поиск вредоноса, препятствуя его удалению даже в случае обнаружения. После установки троян посылает устройству несколько команд, отключающих тачскрин и кнопки, и выводит на дисплей QR-код с реквизитами для оплаты. Если жертва отказывается платить вирус форматирует флеш-накопитель, навсегда удаляя всю сохраненную информацию.

При этом если осуществить оплату – устройство все равно не разблокируется.

Эксперты советуют в случае заражения вирусом подключить зараженное устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля и выполнить программный сброс, вернувшись к заводским настройкам.

Напомним, в январе Android-устройства украинцев атаковал вирус, ворующий банковские данные.

Фото: «РБК-Украина».