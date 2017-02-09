DARPA показала прототип для запуска и захвата дронов (ВИДЕО)

Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) в рамках проекта SideArm ищет возможности для создания таких преимуществ при использовании менее крупных судов, стационарных баз и даже грузовиков

В рамках этого проекта Aurora Flight Sciences продемонстрировала систему запуска беспилотных летательных аппаратов и их захвата при возращении на базу, сообщает «3Dnews».

Цель проекта SideArm заключается в разработке автономной портативной системы, которая сможет осуществлять горизонтальный запуск и захват беспилотных авиационных систем (БАС) весом до 900 фунтов (408 кг) без использования длинных взлётно-посадочных полос или массивных конструкций.

Полномасштабная демонстрационная система, которая была успешно опробована в декабре 2016 года, превзошла заданные параметры, осуществляя захват беспилотника весом до 1100 фунтов (499 кг).

Во время повторного тестирования системы был осуществлён захват беспилотника Lockheed Martin Fury UAS весом 400 фунтов (181 кг), который был запущен с помощью внешней катапульты.

Фото и видео: DARPA