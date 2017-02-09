Intel инвестирует $7 миллиардов в завод в США

Intel объявила об инвестициях в размере 7 млрд. долларов в завод в США

Свои планы об инвестициях генеральный директор Intel Брайан Кржанич сообщил после встречи с президентом Дональдом Трампом, сообщает «РБК-Украина».

«Этот завод поможет поддерживать США свои позиции в качестве мирового лидера в области полупроводниковой промышленности», - отметил глава Intel.

Завод будет располагаться в штате Аризона и производить компьютерные чипы.

В компании рассчитывают, что на предприятии будет работать порядка 3 тыс. сотрудников.

Напомним, в январе Intel запустил на Кубе производство ноутбуков и планшетов.

Фото: «РБК-Украина».