Microsoft прекращает поддержку Windows Vista

11 апреля прекращается расширенная поддержка операционной системы Windows Vista

Для рядовых пользователей платформа Windows Vista стала доступна 30 января 2007 года, сообщает «3Dnews».



Розничные продажи продукта были свёрнуты в октябре 2010-го, а ещё через год прекратились поставки компьютеров с этой операционной системой.

Основную поддержку Windows Vista редмондский гигант остановил ещё в апреле 2012 года, и вот теперь наступило время полного прекращения поддержки платформы. Это означает, что Microsoft перестаёт выпускать автоматические исправления, обновления или оказывать техническую помощь в Интернете. Пользователи перестанут получать апдейты для системы безопасности, помогающие защитить компьютер от вирусов, программ-шпионов и другого вредоносного программного обеспечения.

Практически сразу после выхода Windows Vista подверглась жёсткой критике. Реальные аппаратные требования этой ОС превосходили возможности широко распространённых компьютеров тех лет, и были намного выше, чем заявленные. Некоторым пользователям не нравился интерфейс Aero, кроме того, были претензии к совместимости с другим ПО.

Доля Windows Vista на мировом рынке персональных компьютеров составляет всего 0,84%. Для сравнения: гораздо более старая Windows ХР занимает 9,17%.

Фото: «3Dnews».