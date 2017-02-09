Sharp может начать строительство завода в США

Sharp Corp может начать строительство завода по производству жидкокристаллических дисплеев в США стоимостью от 7 до 9 млрд. долларов в первой половине 2017 года, взяв на себя ведущую роль в проекте, изначально намеченном Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn)
Представитель Sharp, комментируя эту публикацию, заявил, что окончательное решение по поводу строительства завода в США пока не принято, сообщает «3Dnews».
Гендиректор Foxconn Терри Гоу заявил в прошлом месяце, что рассматривает возможность инвестирования около $7 млрд. в строительство завода по выпуску дисплеев в Соединенных Штатах, но не уточнил сроки реализации проекта.
По словам Терри Гоу, возможность строительства завода в США рассматривалась компанией Foxconn в течение многих лет. Однако этот вопрос стал актуальным после того, как он обсудил перспективы этого проекта с главой SoftBank Group Масаёси Соном, пообещавшим инвестировать в промышленность США $50 млрд. и создать 50 000 новых рабочих мест.
Вполне возможно, что о сроках строительства нового завода Sharp станет известно к концу этой недели.
Фото: wsj.com
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