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Hi-tech

Доля Nougat впервые превысила 1%

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Суммарная доля операционных систем семейства Nougat составляет 1,2%

Свежая статистика по глобальному рынку мобильных операционных систем Android говорит о том, что новейшая версия 7.х Nougat, наконец, преодолела порог в 1%

На Android 7.1 и Android 7.0 теперь приходится соответственно 0,3% и 0,9%, сообщает «3Dnews».

Суммарная доля операционных систем семейства Nougat составляет 1,2%.

Самой распространённой мобильной платформой Android пока остаётся Lollipop: на редакции 5.0 и 5.1 приходится в общей сложности 32,9 % рынка.

Операционная система Android 6.0 Marshmallow за минувший месяц укрепила позиции на 1,1% и теперь удерживает 30,7% рынка. «Бронза» досталась платформе KitKat 4.4 с результатом 21,9%.

Далее в рейтинге располагается операционная система Android Jelly Bean (редакции 4.1.x, 4.2.x и 4.3) с долей 11,3%. Приблизительно по 1,0% приходится на Ice Cream Sandwich (4.0.3–4.0.4) и Gingerbread (2.3.3–2.3.7).

Фото: «3Dnews».

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Теги: Android, Nougat, операционная система

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