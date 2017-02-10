Выросли мировые продажи смартфонов

По итогам прошлого года объем мировых продаж смартфонов вырос на 6,6% и составил 1,41 млрд. единиц

Выручка от продажи устройств увеличилась еще больше, на 7,7% до 428,9 млрд. долларов, сообщает «РБК-Украина».

В 4 квартале прошедшего года в мире было продано свыше 391 млн. смартфонов, что на 6,1% больше, чем годом ранее. В денежном эквиваленте продажи выросли на 9,7%, со 114,4 до 125,5 млрд. долларов.

По данным аналитиков самый значительный рост спроса на смартфоны продемонстрировали страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). В этом регионе продажи увеличились на 16% до 24,2 млн. устройств, в денежном выражении рост составил 30% (5,6 млрд. долларов).

На украинском рынке продажи выросли на 34%. В целом за 2016 год рынок ЦВЕ вырос на 10% в количественном и 18% в денежном выражении, ожидается, что по итогам текущего года рынок вырастет еще на 8%.

В Северной Америке квартальные продажи смартфонов выросли на 3% и 5%, до 58 млн. устройств и 22,9 млрд. долларов.

Крупнейший рынок сбыта устройств - Китай, показал подъем на 12% и 9%, до 118,9 млн. аппаратов и 36,9 млрд. долларов. Единственным регионом с отрицательной квартальной динамикой оказалась Западная Европа, где продажи коммуникаторов сократились на 4% и составили 38,6 млн. штук. В деньгах показатель упал на 1%, с 16,3 до 16,2 млрд. долларов.

Во Франции и Германии продажи снизились на 10%.

Эксперты полагают, что ситуация на этом рынке останется такой же и в текущем году. Ее причиной является насыщение рынка. По оценкам GfK, в этом году спрос на смартфоны в мире вырастет еще на 5%, продажи ожидаются на уровне 1,48 млрд. устройств.

Напомним, объем выручки от продажи смартфонов в мире превысит 355 млрд. долларов в 2020 году.

Фото: «РБК-Украина».