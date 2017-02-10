Apple выпустит юбилейный iPhone

Apple по случаю десятилетия существования iPhone выпустит юбилейный гаджет

Новый 5,8-дюймовый iPhone, с названием iPhone 8 или iPhone X, будет стоить больше тысячи долларов, сообщает «РБК-Украина».

Телефон будет иметь множество новых возможностей и элементов дизайна. У гаджета будет новый OLED-дисплей, занимающий всю переднюю панель телефона, а также улучшенная память, по сравнению с iPhone 7.

Новый телефон будет иметь большую, чем его предшественник, батарею, но ее точный размер остается неизвестным. iPhone 8 будет иметь инновационный оригинальный дизайн.

Смартфон будет выглядеть как гладкий черный монолит, с небольшим количеством визуальных перерывов в его гладком дизайне.

Обратная сторона нового гаджета будет сделана вероятно из стекла, а не из металла, а кнопки по бокам телефона заменят сенсорные вставки.

Apple может изменить характеристики и спецификации будущего телефона в любое время, даже в конце производственного цикла.

Фото: «РБК-Украина».