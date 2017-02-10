В Windows 10 появится «картинка в картинке»

В Windows 10 в рамках обновления Creators Update, выход которого должен состояться в апреле, появится поддержка функции «картинка в картинке»
Microsoft называет эту функцию Compact Overlay - ей смогут пользоваться все разработчики универсальных приложений для Windows, сообщает «3Dnews».
Поддержка возможности появится и во встроенных в операционную систему приложениях - например, в «Кино и ТВ» и Skype. Это позволит смотреть фильм или участвовать в видеозвонке и одновременно осуществлять действия в других приложениях.
Функция Compact Overlay уже стала доступна в тестовом билде Windows 10 под номером 15031. Бета-версия операционной системы также включает в себя полноценную поддержку «умной» блокировки Dynamic Lock - функции, позволяющей по Bluetooth привязать к компьютеру смартфон, чтобы ПК в течение 30 секунд автоматически блокировался, если устройство пользователя не находится рядом с компьютером.
Microsoft объявила о том, что обновление Creators Update полностью готово в плане функциональности. В нём уже присутствуют все возможности, которые появятся в операционной системе в апреле. Рдмондская компания занимается доработкой всех функций и устранением различного рода багов.
Фото: «3Dnews».
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Теги: Windows 10
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