В Windows 10 появится «картинка в картинке»

В Windows 10 в рамках обновления Creators Update, выход которого должен состояться в апреле, появится поддержка функции «картинка в картинке»

Microsoft называет эту функцию Compact Overlay - ей смогут пользоваться все разработчики универсальных приложений для Windows, сообщает «3Dnews».



Поддержка возможности появится и во встроенных в операционную систему приложениях - например, в «Кино и ТВ» и Skype. Это позволит смотреть фильм или участвовать в видеозвонке и одновременно осуществлять действия в других приложениях.

Функция Compact Overlay уже стала доступна в тестовом билде Windows 10 под номером 15031. Бета-версия операционной системы также включает в себя полноценную поддержку «умной» блокировки Dynamic Lock - функции, позволяющей по Bluetooth привязать к компьютеру смартфон, чтобы ПК в течение 30 секунд автоматически блокировался, если устройство пользователя не находится рядом с компьютером.

Microsoft объявила о том, что обновление Creators Update полностью готово в плане функциональности. В нём уже присутствуют все возможности, которые появятся в операционной системе в апреле. Рдмондская компания занимается доработкой всех функций и устранением различного рода багов.

Фото: «3Dnews».