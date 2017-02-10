В Японии появятся автоколонны грузовиков без водителей

Правительство Японии наметило программу, согласно которой в 2020 году на дорогах страны появятся автоколонны самоуправляемых грузовиков
Формирование автоколонны из автономных грузовиков, поддерживающих беспроводную связь с ведущим транспортным средством для своевременного ускорения или торможения с целью поддержания необходимой дистанции между грузовиками, получило название «platooning» (караван), сообщает «3Dnews».
Есть надежда на то, что такая технология позволит сектору логистики Японии справиться с хронической нехваткой водителей грузовиков. Количество пробок на дорогах, часто возникающих по причине разницы во времени торможения и темпов снижения скорости при движении в холмистой местности, тоже можно будет сократить до минимума.
Правительство планирует использовать караваны из автономных грузовиков для перевозки грузов на скоростной автомагистрали Shin-Tomei Expressway, по которой проходит часть пути из Токио в Нагою, один из крупнейших портов Японии. Для этого предполагается создать выделенную полосу с транспортными развязками и площадками для стоянки и отдыха.
Isuzu Motors и Hino Motors уже совместно разрабатывают интеллектуальную транспортную систему, необходимую для движения каравана из автономных грузовиков.
Первые испытания автоколонн из самоуправляемых грузовиков будут проведены в Японии в 2018 году.
Немецкая автомобильная компания Daimler работает над собственной системой для караванов автономных грузовиков, которую планирует представить в 2025 году.
Фото: daimler.com
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Теги: беспилотник, грузовики, Япония
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