В Японии появятся автоколонны грузовиков без водителей

Правительство Японии наметило программу, согласно которой в 2020 году на дорогах страны появятся автоколонны самоуправляемых грузовиков

Формирование автоколонны из автономных грузовиков, поддерживающих беспроводную связь с ведущим транспортным средством для своевременного ускорения или торможения с целью поддержания необходимой дистанции между грузовиками, получило название «platooning» (караван), сообщает «3Dnews».

Есть надежда на то, что такая технология позволит сектору логистики Японии справиться с хронической нехваткой водителей грузовиков. Количество пробок на дорогах, часто возникающих по причине разницы во времени торможения и темпов снижения скорости при движении в холмистой местности, тоже можно будет сократить до минимума.

Правительство планирует использовать караваны из автономных грузовиков для перевозки грузов на скоростной автомагистрали Shin-Tomei Expressway, по которой проходит часть пути из Токио в Нагою, один из крупнейших портов Японии. Для этого предполагается создать выделенную полосу с транспортными развязками и площадками для стоянки и отдыха.

Isuzu Motors и Hino Motors уже совместно разрабатывают интеллектуальную транспортную систему, необходимую для движения каравана из автономных грузовиков.

Первые испытания автоколонн из самоуправляемых грузовиков будут проведены в Японии в 2018 году.

Немецкая автомобильная компания Daimler работает над собственной системой для караванов автономных грузовиков, которую планирует представить в 2025 году.

Фото: daimler.com