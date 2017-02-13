Владелец Booking.com купил туристические поисковики за полмиллиарда

Priceline Group (владелец Booking.com) купила британскую Momondo Group, в которую входят поисковики туристического направления Momondo и Cheapflights

Стоимость сделки составила 550 млн. долларов, сообщает «РБК-Украина».

Приобретение позволит Priceline расширить свое присутствие на рынке и предлагать услуги в новом направлении.

Напомним, Booking.com запускает программу для стартапов в сфере туризма.

Фото: «РБК-Украина».