iPhone могут обзавестись беспроводными зарядками

Все или почти все модели iPhone, которые Apple планирует выпустить в этом году, будут поставляться с беспроводными зарядными устройствами

Apple собирается оснастить функциями беспроводной зарядки свои смартфоны 2017 года, сообщает «3Dnews».

Не известно, каким именно образом будет осуществляться беспроводная зарядка новых iPhone. Компания уже оснащает такими зарядными устройствами «умные» часы Apple Watch, поэтому, вполне вероятно, и смартфоны обзаведутся похожей технологией - к слову, ряд устройств на базе Android поддерживает её уже на протяжении нескольких лет.

Apple работает над «передовой» технологией, способной заряжать устройства на расстоянии, поэтому, возможно, обладателей новых смартфонов компании ждёт нечто новое.

Каждый из смартфонов обзаведётся новым дизайном - в частности, Apple может снова сделать корпуса смартфонов стеклянными. Две модели должны стать продолжателями iPhone 7 и 7 Plus и сохранить 4,7-дюймовый и 5,5-дюймовый ЖК-дисплеи. Третье устройство может стать более дорогим и обзавестись 5,8-дюймовым изогнутым OLED-экраном.

Фото: «3Dnews».