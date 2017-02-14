Производитель часов разрабатывает собственную операционную систему

Швейцарская компания по производству наручных часов Swatch разрабатывает собственную операционную систему для носимых устройств - Swiss OS

Разработчики начали писать систему с нуля и первые устройства под управлением Swiss OS могут появиться уже в 2018 году, сообщает «РБК-Украина».

В компании одним из конкурентных преимуществ новой ОС называют более высокий уровень защиты данных, которые хранятся в памяти умных часов.

Помимо защиты данных от хакеров, Swatch планирует обезопасить их от просмотра со стороны спецслужб.

В компании обещают увеличить срок автономной работы устройств, а также создать такую схему обновлений, при которой гаджеты не будут устаревать преждевременно.

Например, устанавливая одно за другим обновления от Android, пользователь в конечном счете сталкивается с тем, что для очередного обновления требуется уже более совершенное в аппаратной части устройство. Swiss OS проектируется, чтобы эффективно работать без постоянных обновлений.

На рынок умных часов Swatch вышла в августе 2015 года, представив модель Swatch Touch Zero One, ориентированную на занятия спортом.

Напомним, мировые поставки смарт-часов вырастут на 50% в 2017 году.

Фото: «РБК-Украина».