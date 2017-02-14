Intel запустила слежку за киберугрозами

Intel надеется упростить задачу экспертам из сферы кибербезопасности
Intel Security, ранее известная как McAfee, запустила панель слежения за наиболее опасными угрозами Threat Landscape Dashboard - бесплатный сайт, позволяющий просматривать информацию о самых значительных по мнению компании вирусах и уязвимостях, сообщает «3Dnews».
Вредоносное программное обеспечение и другие цифровые угрозы классифицируются на основе «распространённости атак, использующих эти уязвимости». Панель включает в себя информацию об угрозах в целом, эксплойт-китах, уязвимостях, кампаниях и вирусах-вымогателях. Связь между ними проиллюстрирована - например, на сайте можно узнать, как эксплойт-кит RIG использует определённые уязвимости в программах для распространения различных вирусов-вымогателей.
Чтобы ещё больше упростить жизнь таким работникам, каждой угрозе на сайте присваивается свой показатель риска и «медийный показатель», который основывается на том, насколько большое внимание уделяется ей прессой. На первом месте среди десяти самых опасных угроз находилась CVE-2016-7200 - уязвимость в Microsoft Edge, позволяющая осуществлять удалённые атаки.
Исследователи Intel заявили, что панель - это результат девятимесячной работы. Позже разработчики планируют оснастить сайт RSS-лентой и ссылками с информацией о происхождении угроз из блогов и различных научных докладов.
Фото: «3Dnews».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Intel, кибербезопасность, хакеры
Последние новости
|
10:50
|
10:47
|
10:37
|
10:30
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0