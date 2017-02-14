Intel запустила слежку за киберугрозами

Intel надеется упростить задачу экспертам из сферы кибербезопасности

Intel Security, ранее известная как McAfee, запустила панель слежения за наиболее опасными угрозами Threat Landscape Dashboard - бесплатный сайт, позволяющий просматривать информацию о самых значительных по мнению компании вирусах и уязвимостях, сообщает «3Dnews».

Вредоносное программное обеспечение и другие цифровые угрозы классифицируются на основе «распространённости атак, использующих эти уязвимости». Панель включает в себя информацию об угрозах в целом, эксплойт-китах, уязвимостях, кампаниях и вирусах-вымогателях. Связь между ними проиллюстрирована - например, на сайте можно узнать, как эксплойт-кит RIG использует определённые уязвимости в программах для распространения различных вирусов-вымогателей.

Чтобы ещё больше упростить жизнь таким работникам, каждой угрозе на сайте присваивается свой показатель риска и «медийный показатель», который основывается на том, насколько большое внимание уделяется ей прессой. На первом месте среди десяти самых опасных угроз находилась CVE-2016-7200 - уязвимость в Microsoft Edge, позволяющая осуществлять удалённые атаки.

Исследователи Intel заявили, что панель - это результат девятимесячной работы. Позже разработчики планируют оснастить сайт RSS-лентой и ссылками с информацией о происхождении угроз из блогов и различных научных докладов.

Фото: «3Dnews».