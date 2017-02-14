Toshiba получила миллиардные убытки из-за ядерного бизнеса

Toshiba получила чистый убыток в размере 400 млрд. иен (около $3,52 млрд.) по итогам 9-месячного периода, завершившегося в конце декабря 2016 года

Причина денежных потерь кроется в больших списаниях в ядерном бизнесе, сообщает «3Dnews».

В конце прошлого года Toshiba списала около 600 млрд. иен ($5,3 млрд.) в связи с обесценением гудвилла (стоимости деловой репутации) в подразделении по выпуску и обслуживанию ядерных реакторов. В апреле-декабре 2015 года убытки корпорации измерялись 479,4 млрд. иен, но они были связаны с последствиями громкого финансового скандала с многолетним завышением доходов.

В конце прошлого года Toshiba предупреждала о возможных списаниях нескольких миллиардов долларов в дочерней компании Westinghouse Electric в связи с приобретением американского производителя ядерной техники CB&I Stone & Webster в 2015 году. Из-за слабого спроса на рынке ядерной энергетики и неправильного управления проектами расходы на рабочую силу и материалы оказались значительно выше уровней, ожидаемых Toshiba. В результате японский гигант решил списать сумму, переплаченную за приобретение CB&I Stone & Webster.

В попытке покрыть убытки в ядерном бизнесе Toshiba продаст 20-процентную долю в полупроводниковом подразделении. Компании предлагают до $3,6 млрд. за приобретение этих активов.

Фото: japantimes.co.jp